Geen breuken voor gevallen wielrenner Pidcock

De Britse wielrenner Tom Pidcock heeft geen breuken overgehouden aan een val tijdens de verkenning van de eerste etappe van de Ronde van Baskenland. Dat meldt de renner van Ineos Grenadiers in een filmpje dat zijn ploeg heeft verspreid. Het is nog onzeker of Pidcock op tijd fit is voor de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, wedstrijden waarin hij dit voorjaar wilde uitblinken.

Pidcock (24) ging onderuit tijdens de verkenning van het tijdritparcours in en rond Irun. “Een windvlaag verraste me”, vertelde hij na een bezoek aan het ziekenhuis. “Uit scans bleek dat ik geen breuken heb opgelopen, maar het blijft de komende dagen afwachten hoe het verder gaat.” De eerste etappe van de Ronde van Baskenland werd gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic.

Vooral zijn heup bezorgt Pidcock pijn. Zijn eerste optreden moet op 14 april in de Amstel Gold Race zijn, een koers waarin hij in 2021 als tweede eindigde achter de Belg Wout van Aert. Vorig jaar werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik, toen achter de Belg Remco Evenepoel.