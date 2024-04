Geen Scheldeprijs voor wielrenner Cavendish

De Britse topsprinter Mark Cavendish mist woensdag de Vlaamse voorjaarskoers de Scheldeprijs, die in Terneuzen van start gaat. De 38-jarige renner van Astana Qazaqstan Team heeft door ziekte zijn schema moeten aanpassen. Volgens zijn ploeg maakt Cavendish pas eind april zijn rentree in de Ronde van Turkije (21-28 april).

Cavendish is na de Tirreno-Adriatico van begin maart enkele weken ziek geweest. Vorige maand miste hij ook al de Classic Brugge-De Panne. Hij verkiest nu een trainingskamp boven het rijden van de Scheldeprijs. Na de Ronde van Turkije zal Cavendish begin mei ook zijn opwachting maken in de Ronde van Hongarije.

Cavendish was zijn laatste seizoen als profrenner goed begonnen met een etappezege in de Ronde van Colombia in februari.