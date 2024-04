Handbalsters mogen ‘geen enkele tegenstander onderschatten’ op OKT

Het olympisch kwalificatietoernooi wordt “geen makkie” voor de Nederlandse handbalsters, vindt bondscoach Per Johansson. “We gaan geen enkele ploeg onderschatten”, zegt hij in aanloop naar het toernooi volgende week in het Spaanse Torrevieja.

Oranje treft op het OKT Argentinië, Tsjechië en Spanje. Drie landen waarvan met grote cijfers werd gewonnen op het afgelopen WK in Denemarken. “We waren toen superieur, maar dit keer gaat het om een ticket voor de Olympische Spelen en voor elke handbalster is het een droom om daar te spelen. Er zal ook enorme motivatie zijn bij de tegenstanders”, aldus de Zweedse coach.

“Als we ons topniveau halen, dan winnen we dat toernooi”, weet Johansson. “Maar topniveau krijg je helaas niet op bestelling. We waren vorige maand blij dat we überhaupt van Tsjechië wonnen in de EK-kwalificatie, dus die ploeg kan ons verrassen.”

Aan motivatie in het Nederlands team zal het niet ontbreken, verzekert de bondscoach. “Ik heb op de eerste training meteen de juiste inzet en energie gezien. Het zou ook raar zijn als ik mijn speelsters moet oppeppen voor zo’n belangrijk doel als de Olympische Spelen. We gaan in de voorbereiding ook geen speciale dingen doen, gewoon blijven werken aan onze sterke punten en doen wat nodig is om de Spelen te halen.”

De handbalsters spelen donderdag nog een EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Portugal. “Daarin kunnen we als dat nodig nog van alles uitproberen, want voor ons gaat die wedstrijd nergens meer om. We zijn al zeker van het EK.”

Johansson neemt vijftien speelsters mee naar het OKT. Estavana Polman is er als laatste bijgekomen. “Ze is een beetje aan het sukkelen geweest met blessures, maar we hopen haar op tijd fit te krijgen. Ze is nog altijd van grote waarde voor het team”, meent de coach. “Evenals onze aanvoerder Lois Abbingh. Ze is op dit moment een van de beste speelsters van de wereld; neemt de verantwoordelijkheid van een echte leider. Ze uit zich in het veld, controleert en scoort. Die Lois hebben we nodig als we op de Spelen in Parijs een medaille willen winnen.”