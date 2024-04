Operatie wielrenster Reusser na zware val in Ronde van Vlaanderen

De Zwitserse wielrenster Marlen Reusser moet een operatie ondergaan na haar val in de Ronde van Vlaanderen. De 32-jarige renster van SD Worx-Protime ging na 10 kilometer onderuit en liep daarbij breuken op in de rechterkaak en beide gehoorgangen. Ook had ze acht afgebroken tanden en kiezen, zo meldde haar ploeg.

Zwitsers kampioene Reusser keerde maandag terug naar haar vaderland waar ze geopereerd wordt. “Een renster voor mij kwam ten val en ik kon haar onmogelijk ontwijken”, beschreef ze haar valpartij. Er volgt een lange revalidatie. Reusser komt dit voorjaar niet meer in actie.

Reusser won eerder dit jaar de Ronde van Valencia. Ook is ze drievoudig Europees kampioene tijdrijden.