Tennisser Brouwer dit keer niet voorbij eerste ronde in Houston

Tennisser Gijs Brouwer is er op het ATP-toernooi van Houston niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. De nummer 199 van de wereld moest in bijna anderhalf uur met 6-3 6-3 zijn meerdere erkennen in de Australiër James Duckworth, de mondiale nummer 105.

De 28-jarige Brouwer presteerde de afgelopen jaren goed in Houston, de Amerikaanse stad waar hij in 1996 werd geboren. Vorig jaar reikte hij zelfs tot de laatste vier in Texas, het hoogtepunt uit zijn loopbaan.

Afgelopen weekend wist Brouwer twee kwalificatiewedstrijden te winnen in Houston. Hij had ook een wildcard aangevraagd voor het graveltoernooi in de Verenigde Staten.