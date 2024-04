Marijn van den Berg heeft de eerste etappe van de Région Pays de la Loire Tour, een meerdaagse koers in Frankrijk, gewonnen. De 24-jarige wielrenner van EF Education – EasyPost kwam in Saint-Jean-de-Monts net iets eerder over de meet dan de Spanjaard Jon Aberasturi. Een foto van de finish moest uitsluitsel bieden. David Dekker eindigde in de sprint als derde.

De Région Pays de la Loire Tour telt vier etappes en duurt tot en met vrijdag.