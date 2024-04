Meintjes wint door zware val overschaduwde etappe in Baskenland

De Zuid-Afrikaanse renner Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) heeft de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De rit werd overschaduwd door een zware valpartij op ruim 30 kilometer van de finish. Jonas Vingegaard was er het slechtst aan toe en de Deen van Visma – Lease a Bike werd per ambulance afgevoerd.

De koers werd na het crashen van enkele prominente renners geneutraliseerd. Na overleg werd besloten dat de zes renners die voorop reden, mochten gaan strijden om de dagzege. Tevens werd besloten dat de tijdsverschillen niet zouden meetellen voor het algemeen klassement.

Het was de vraag of de zes koplopers nog zin hadden om te gaan koersen na de gebeurtenissen, maar ze besloten toch te gaan strijden om de ritwinst. Meintjes reed op zo’n 10 kilometer van de meet weg bij de Tsjech Karel Vacek en kwam solo aan in Legutio. Op ruim een halve minuut werd Reuben Thompson uit Nieuw-Zeeland tweede. Vacek eindigde als derde.

De Deen Mattias Skjelmose is de nieuwe leider na het uitvallen van Primoz Roglic en Remco Evenepoel, de nummers 1 en 2 van het klassement. Ook die twee prominenten kwamen ten val in een bocht. Hun verwondingen waren op het eerste oog minder ernstig dan bij Vingegaard, die vorig jaar de Tour de France won.