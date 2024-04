Ex-wereldkampioen Quartararo langer bij Yamaha in MotoGP

Motorracer Fabio Quartararo blijft de komende jaren fabrieksrijder van Yamaha in de MotoGP. De Fransman heeft voor twee jaar bijgetekend, tot en met 2026, meldt het Japanse raceteam.

Quartararo won in 2021 in zijn eerste jaar als fabrieksrijder van de Japanse renstal de wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport. Het jaar erna eindigde hij als tweede in het kampioenschap. Vorig jaar had de Fransman veel problemen met de Yamaha-motor en kwam hij niet verder dan de tiende plaats in de eindstand.

Ook dit jaar is Quartararo nog niet flitsend gestart, maar hij heeft zijn toekomst toch in handen gelegd van de Japanners, die hard werken aan een betere machine. “Yamaha heeft mij afgelopen winter overtuigd van een nieuwe, agressieve aanpak bij het ontwikkelen van de motor. Mijn vertrouwen is groot: we zullen weer gaan winnen”, aldus de 24-jarige motorcoureur, die tot dusver elf keer een grand prix won in de MotoGP.