Bondscoach Jonker overweegt wijzigingen bij Oranje na nederlaag

Oranje-bondscoach Andries Jonker overweegt het dinsdag in het EK-kwalificatieduel met Noorwegen anders te gaan doen. Bij de voetbalsters van het Nederlands elftal was het 5-3-2-systeem het afgelopen jaar heilig, maar Jonker denkt er onder meer over daar een paar dagen na de kansloze nederlaag in Italië (2-0) in ieder geval voor even van af te stappen.

“Ik ben een coach die overal over nadenkt na zo’n nederlaag: hoe krijgen we het voor elkaar makkelijker te voetballen? Wie laat wat zien tijdens de training? Dan is het ook een gedachte om in een 4-3-3-systeem te starten. Dat zit er bij iedereen ook nog ingebakken, ook bij de nieuwe speelsters”, zei Jonker op een drukbezochte onlinepersconferentie, zonder vooruit te lopen op mogelijke nieuwe namen in zijn basisopstelling.

Goed nieuws voor de gehavende selectie van Oranje is dat middenveldsters Damaris Egurrola en Victoria Pelova weer fit zijn, nadat zij vrijdag in Italië gewisseld moesten worden om fysieke redenen. Het duel in Breda begint dinsdag om 20.45 uur.