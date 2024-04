Eltingh twee jaar langer technisch directeur tennisbond

Jacco Eltingh is nog zeker twee jaar de technisch directeur van de tennisbond. De voormalig tennisser is sinds de zomer van 2017 verantwoordelijk voor het technische beleid.

“We zitten in een goede ontwikkeling met tennis en padel, zowel bij verenigingen als in topsport”, aldus algemeen directeur Erik Poel. “In tennis doen we bij de mannen mee op topniveau, ook bij de jeugd en er komt een goede groep jonge dames aan die enorm gebrand is om de wereldranglijst te gaan bestormen.”

Eltingh (53) heeft een belangrijk aandeel gehad in de inrichting van de trainingsprogramma’s op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Sinds kort is hij ook verantwoordelijk voor het topsportbeleid van de padelsport. Zijn nieuwe contract loopt tot en met juni 2026.