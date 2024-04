Rennersvakbond CPA ondersteunt aangifte tegen ‘petjesgooier’

De Franse vakbond voor professionele wielrenners (UNCP) gaat aangifte doen tegen een vrouw die een petje naar Mathieu van der Poel gooide terwijl hij op weg was naar de winst in Parijs-Roubaix. De bond krijgt daarvoor de ondersteuning van de internationale wielrennersvakbond CPA.

“We gaan die persoon opsporen, dat is zeker”, zei Adam Hansen, voorzitter van de CPA, tegen Global Cycling Network. “Maar we zijn voor een gang naar de rechter afhankelijk van nationale federaties, omdat wij in Zwitserland gevestigd zijn.”

Op tv-beelden was te zien hoe een vrouw ongeveer 40 kilometer voor de finish een petje richting het achterwiel van de Nederlandse wielrenner gooide. Dit had tot een technisch mankement of een val kunnen leiden. Eerder deed de Belgische rennersvakbond BPCA al aangifte tegen fans die tijdens de Ronde van Vlaanderen bier naar Van der Poel gooiden.

De CPA en de UNCP zorgden er eerder voor dat een vrouw die een massale valpartij in de Tour de France veroorzaakte een boete van 1200 euro moest betalen.