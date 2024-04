Tennissters verslaan Turkije in duel voor Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben het eerste groepsduel voor de play-offs van de Billie Jean King Cup gewonnen van Turkije. Suzan Lamens en Demi Schuurs waren in Portugal in het beslissende dubbelspel te sterk voor Ipek Öz en Berfu Cengiz: 7-6 (5) 6-1. Eerder op de dag verloor Anouk Koevermans het eerste enkelspel, waarna Lamens de stand gelijktrok.

Lamens en Schuurs leverden hun eerste servicegame in, maar herstelden zich meteen in de volgende game. Het waren meteen de laatste breaks van de set, waarna de Nederlandse speelsters de tiebreak wonnen. Lamens en Schuurs kenden in de tweede set weinig problemen met hun tegenstandsters, 6-1.

Koevermans, die haar debuut maakte in de selectie van Nederland, ging in drie sets onderuit tegen Öz: 4-6 6-4 4-6. De 20-jarige nummer 385 van de wereld draaide in de tweede set nog een achterstand om in setwinst, maar moest in de derde set haar meerdere erkennen in de Turkse. Lamens, de mondiale nummer 164, gunde in het tweede enkelspel Zeynep Sönmez slechts drie games: 6-0 6-3.

Nederland heeft in Oeiras niet de beschikking over Arantxa Rus, de hoogst geklasseerde speelster van Nederland (53e). Zij meldde zich vorige week onverwacht af bij captain Elise Tamaëla, die Eva Vedder als vervangster opriep.

Oranje speelt in de groepsfase nog tegen Letland en gastland Portugal. De wedstrijden voor de play-offs van de wereldgroep worden in drie groepen van vier landen gespeeld. De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs in november. De nummers 2 strijden in een extra competitie om één startbewijs.