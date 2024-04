Badmintonduo Tabeling/Piek grijpt naast finaleplaats EK

Badmintonduo Robin Tabeling/Selena Piek heeft net naast een finaleplaats gegrepen in het gemengd dubbelspel van het EK. Het Nederlandse koppel verloor met 25-23 21-23 21-18 van Mathias Christiansen en Alexandra Bøje uit Denemarken, die als eerste zijn geplaatst in Saarbrücken.

Tabeling en Piek verzekerden zich in Duitsland met hun halvefinaleplaats wel van deelname aan de Olympische Spelen van Parijs, zo werd donderdag al bekend.

Debora Jille en Cheryl Seinen maken in het vrouwendubbelspel nog wel kans op een plek in de eindstrijd. Zij komen zaterdag in de halve finales in actie tegen Margot Lambert en Anne Tran uit Frankrijk.