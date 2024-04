Benoot en Jorgenson kopmannen Visma in Amstel Gold Race

Bij afwezigheid van Wout van Aert zijn zondag de Belg Tiesj Benoot en de Amerikaan Matteo Jorgenson de kopmannen van wielerploeg Visma – Lease a Bike tijdens de Amstel Gold Race. Milan Vader is de enige Nederlander in de formatie.

Van Aert, de winnaar in 2021, raakte eind maart zwaar geblesseerd bij een val in Dwars door Vlaanderen, waarbij hij breuken opliep in sleutelbeen, borstbeen en ribben en een gekneusde long.

Naast Vader krijgen Benoot en Jorgenson tijdens de enige Nederlandse klassieker de steun van Johannes Staune-Mittet, Julien Vermote, Tosh van der Sande en Per Strand Hagenes.