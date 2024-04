Luijten mikt in marathon Rotterdam op titel en toptijd

Anne Luijten wil zondag in de marathon van Rotterdam haar Nederlandse titel prolongeren en denkt ook aan een persoonlijk record. “Ik ben wel benieuwd of ik harder kan en zal zeker proberen in de 2.25 te lopen”, zei de Arnhemse in aanloop naar de wedstrijd.

Luijten won vorig jaar het NK-goud in 2.30.59 en liep in het najaar in Amsterdam met een tijd van 2.26.36 onder de olympische limiet van 2.26.50. Ze is na Sifan Hassan, die in Chicago een Europees record van 2.13.44 liep, de tweede Nederlandse met de olympische limiet op zak. Per land mogen maximaal drie vrouwen starten op de marathon in Parijs.

“Het is wel spannend om nog voor Parijs een marathon te lopen, maar qua voorbereiding past het mooi. En ik wilde toch niet op mijn handjes blijven zitten wachten en een ander ook de limiet zien lopen.”

Jill Holterman waagt in Rotterdam nog een laatste poging. De Noord-Hollandse was er in 2021 bij op de Olympische Spelen, maar is nog niet in de buurt gekomen van de limiet voor Parijs. Ze stapte in februari in de marathon van Sevilla uit. Nienke Brinkman meldde zich vorig najaar kort voor aanvang af voor de marathon van Amsterdam. Ze voelde zich nog niet helemaal hersteld van een blessure. De atlete, die in 2022 Europees brons won en een persoonlijk record van 2.22.51 heeft staan, heeft sindsdien nog geen wedstrijd gelopen.