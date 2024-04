Bekere snelste vrouw in marathon Rotterdam, Luijten pakt titel

Ashete Bekere heeft de marathon van Rotterdam bij de vrouwen op haar naam geschreven. De Ethiopische lag lang op het schema van het parcoursrecord (2.18.58), maar moest op de laatste kilometers veel tijd prijsgeven. Bekere finishte in 2.19.30.

Anne Luijten mikte op een persoonlijk record, maar dat zat er niet in. De Arnhemse kreeg te maken met een inzinking. Ze prolongeerde wel haar Nederlandse titel, maar met haar tijd van 2.28.47 kwam ze niet in de buurt van haar persoonlijke record van 2.26.36.

Luijten kan zich nu gaan opmaken voor de Olympische Spelen in Parijs. Ze is met Sifan Hassan geplaatst voor de olympische marathon.

Jill Holterman deed in Rotterdam een ultieme poging om zich voor Parijs te plaatsen, maar ze moest het hoge tempo in de eerste helft van de wedstrijd bekopen. De Noord-Hollandse, die drie jaar geleden meedeed op de marathon bij de Spelen in Tokio, stortte in het tweede deel in en kwam bij lange na niet aan de limiet van 2.26.50. Ze finishte in 2.44.59.

Marcella Herzog eindigde als tweede in het Nederlands kampioenschap bij de vrouwen met een tijd van 2.33.54. De derde Nederlandse vrouw was Maaike van Gelder in 22.35.26.