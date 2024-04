Schaatser Verbij vertrekt bij Jumbo-Visma

Schaatser Kai Verbij vertrekt bij Jumbo-Visma. De ploeg zegt in een persbericht dat dit “in goed overleg” is besloten. Het is nog onduidelijk naar welke ploeg Verbij nu gaat.

Verbij zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd bij het team. “Ik wil graag mijn speciale dank uitspreken aan Jumbo en alle andere sponsoren voor de support en het vertrouwen dat ik de laatste jaren heb ontvangen. Ik ga nu de tijd nemen om te kijken wat de juiste vervolgstappen zijn voor mijn carrière.” Jumbo-Visma bedankt ook Verbij voor de samenwerking.

De 29-jarige schaatser kwam in 2020 naar het team van Jac Orie en veroverde in de vier seizoenen die hij er schaatste onder meer de wereldtitel op de 1000 meter. De afgelopen jaren miste hij door blessures veel grote toernooien.