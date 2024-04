Jakobsen pakt in Ronde van Turkije eerste zege voor nieuwe ploeg

Fabio Jakobsen heeft in de openingsrit van de Ronde van Turkije zijn eerste overwinning geboekt bij zijn nieuwe ploeg dsm-firmenich PostNL. De 27-jarige Nederlander, die begin dit jaar overkwam van Soudal Quick-Step, was in de sprint in Antalya verreweg de snelste. De Belgen Sasha Weemaes en Simon Dehairs werden na 135 kilometer tweede en derde.

Jakobsen noteerde vorig jaar nog zeven overwinningen en in 2022 dertien. Dit jaar zat er tot zondag niet meer in dan de tweede plek in Nokere Koerse een maand geleden.

De Ronde van Turkije duurt nog tot en met volgende week zondag. Maandag rijdt Jakobsen in de leiderstrui opnieuw een vlakke etappe.

Voor Jakobsen is de Ronde van Turkije een bijzondere koers. Hij won er in 2019 al eens een etappe en maakte er twee jaar later zijn rentree na acht maanden afwezigheid door zijn zware val in de Ronde van Polen. “Dit is een mooie koers met altijd veel mensen langs de weg. Ik ben blij om weer terug te zijn.”

Ook zei Jakobsen in het interview na afloop dat hij graag eerder zijn eerste zege van het seizoen had geboekt. “Maar ik sta hier nu als een blij man dat ik mijn ploeg de winst heb kunnen bezorgen. We zijn net terug van een goed trainingskamp ter voorbereiding op deze koers en de Giro d’Italia. Ik voel dat mijn benen beter zijn dan aan het begin van het seizoen.”

De Ronde van Italië begint over een kleine twee weken.