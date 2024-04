Pogacar wint Luik-Bastenaken-Luik na lange solo voor tweede keer

Tadej Pogacar heeft dankzij een overtuigende solo van 35 kilometer voor de tweede keer in zijn wielercarrière Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ook Mathieu van der Poel had op La Redoute geen antwoord op de versnelling van de 25-jarige topfavoriet van UAE Team Emirates, die al snel een voorsprong van ruim een minuut te pakken had. Die bouwde hij vervolgens alleen nog maar uit.

De Fransman Romain Bardet fietste op ruim anderhalve minuut achterstand van Pogacar solo naar de tweede plaats. Van der Poel won daarachter de sprint van een grote groep om de derde plaats.

Pogacar won de laatste klassieker van het voorjaar in 2021 ook al. Eerder dit jaar overtuigde de Sloveen met de overwinning in Strade Bianche na een solo van ruim 80 kilometer. Ook in de Ronde van Catalonië was hij oppermachtig, met vier ritzeges en de eindoverwinning. Pogacar begint over een kleine twee weken aan de Ronde van Italië.

Na zo’n 155 van de 255 kilometers splitste een valpartij het peloton in tweeën. Onder anderen outsiders Van der Poel en de Brit Tom Pidcock, winnaar van de Amstel Gold Race vorige week, liepen hierdoor ruim een minuut achterstand op. Met nog 70 kilometer te fietsen keerden zij terug in het peloton.

Het was wachten tot La Redoute, een 1,6 kilometer lange beklimming van bijna 9 procent, op de eerste versnelling van Pogacar. Die was gelijk effectief, want alleen de Ecuadoraan Richard Carapaz kon volgen, en dat duurde slechts heel even. 5 kilometer later had Pogacar alleen aan kop een voorsprong van ruim een minuut op de Ier Ben Healy en de drie Fransen Romain Grégoire, Benoît Cosnefroy en Bardet.

Van der Poel ontbrak in de koude Ardennen regelmatig aan de voorkant van het peloton, zo ook op het moment van de versnelling van Pogacar. De wereldkampioen kon ook niet mee met de achtervolgers, maar hield de achterstand beperkt. De derde plaats bleek het maximaal haalbare voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.