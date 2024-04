Ruud neemt revanche op Tsitsipas en wint eerste titel in 2024

Tennisser Casper Ruud heeft zijn eerste titel van het jaar veroverd. De 25-jarige Noor versloeg in de finale van het ATP-toernooi van Barcelona de Griek Stefanos Tsitsipas met 7-5 6-3.

Ruud nam met de eindzege in Spanje revanche voor zijn nederlaag in de finale van het toernooi van Monte Carlo een week geleden. De nummer 6 van de wereld wist in Monaco slechts vijf games te pakken tegen Tsitsipas (1-6 4-6).

De finale in Barcelona leek even dezelfde kant op te gaan, nadat de mondiale nummer 7 uit Griekenland meteen een 2-0-voorsprong had genomen. Ruud trok de stand echter gelijk in de zesde game, waarna een tweede break op 6-5 hem de set opleverde. De Noor brak Tsitsipas in de tweede set met een lovegame op 2-1 en haalde daarna probleemloos de zege binnen.

Ruud boekte met zijn zege de elfde toernooiwinst uit zijn carrière. Hij is in Barcelona de opvolger van Carlos Alcaraz, die de laatste twee edities won. De Spanjaard meldde zich voor dit toernooi af met een onderarmblessure. Voor de 25-jarige Tsitsipas was het al de vierde keer dat hij de finale in Barcelona verloor.