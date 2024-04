Tennisser Struff wint in München als 33-jarige eerste toernooi

Jan-Lennard Struff heeft op 33-jarige leeftijd zijn eerste tennistoernooi op de ATP-tour gewonnen. De Duitser deed dat ook nog eens in eigen land, want hij schreef het BMW Open in München op zijn naam. Struff rekende in de finale af met de Amerikaan Taylor Fritz: 7-5 6-3.

Struff wist bij een achterstand van 5-4 in de eerste set drie setpoints weg te werken. Hij won vervolgens de set met 7-5 en zette zijn opmars voort door zijn tegenstander in de tweede set meteen te breken. Fritz kende weliswaar nog een korte opleving, maar Struff bleef domineren en liet zich de zege niet meer ontnemen. “Ik heb zo lang gewacht. Ik ben 33 jaar oud en speel al zo lang op de tour. Om het dan op eigen bodem te doen is ongelooflijk”, zei Struff, die op weg naar de winst onder anderen Botic van de Zandschulp uitschakelde.