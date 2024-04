De Kazachse tennisster Elena Rybakina heeft in Stuttgart haar derde toernooizege van het jaar geboekt, iets wat haar nog niet eerder lukte. Na het verslaan van titelverdedigster Iga Swiatek in de halve finale, was de 24-jarige Rybakina in de finale veel te sterk voor de Oekraïense Marta Kostjoek: 6-2 6-2.

Rybakina won eerder dit jaar de toernooien van Brisbane en Abu Dhabi. Ze is de nummer 4 van de wereld.