Verstappen looft auto na zege in China: ik kon doen wat ik wilde

Max Verstappen reed de Grote Prijs van China in een Red Bull die deed wat hij wilde. “Het was geweldig. De auto was niet te houden, ik reed lekker op elke band”, zei de winnaar van de race in het flashinterview na afloop. “Ik kon met die auto doen wat ik wilde en dat is echt een ongelooflijk gevoel.”

Verstappen kwam met een voorsprong van veertien seconden op nummer twee Lando Norris (McLaren) over de meet. Dat gat zou veel groter zijn geweest als niet tijdens de race het veld twee keer was samengekomen door de safetycar.

Tegen het einde van race was er toch een momentje van bezorgdheid. “Ik reed met 300 kilometer per uur over wat brokstukken, dus dan kun je op oude banden makkelijk een lekke band krijgen. Dat is me in het verleden wel eens overkomen. Vandaar dat ik even de boel goed liet controleren”, aldus Verstappen, die zijn vierde zege van het jaar boekte en in het kampioenschap al op 100 punten is gekomen. Na vijf races twijfelt niemand eraan dat de Nederlander dit jaar zijn vierde wereldtitel zal veroveren.