Verstappen voegt ook Grote Prijs van China aan erelijst toe

Max Verstappen heeft ook de Grote Prijs van China aan zijn erelijst toegevoegd. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull was onstuitbaar op het circuit van Shanghai en reed naar zijn vierde zege van dit jaar. De coureur van Red Bull verstevigde daarmee de leiding in het kampioenschap.

Zijn eerste zege in China betekent dat Verstappen nu op 26 verschillende circuits een grand prix heeft gewonnen. Van de circuits op de huidige kalender van de Formule 1 heeft de Limburger alleen in Singapore nog niet kunnen winnen.

Lando Norris passeerde op ruime achterstand (veertien seconden) als tweede de finishvlag in zijn McLaren. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, eindigde als derde.

Verstappen beleefde een ouderwets dominant weekend in China. Hij was zaterdag al veruit de snelste in de sprintrace en veroverde met duidelijk verschil voor de vijfde keer dit seizoen poleposition. Hij boekte in Shanghai zijn 58e zege in de Formule 1.

De start van Verstappen was vlekkeloos. Hij dook voor Pérez de eerste bocht in en stoof meteen weg. Fernando Alonso (Aston Martin) slaagde erin buitenom Pérez voorbij te rijden en de tweede plek over te nemen. Pérez kon zijn foutje na vijf ronden weer goedmaken.

Na veertien ronden ging Verstappen de pits in voor nieuwe banden. Hij keerde als vierde terug op de baan, maar was zo veel sneller dan de rest, dat hij binnen enkele ronden alweer aan de leiding reed na inhaalacties bij achtereenvolgens Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) en Norris. Pérez was na zijn pitstop verder teruggevallen en bleef hangen achter Norris.

De solide voorsprong van Verstappen verdampte na ruim twintig ronden toen Valtteri Bottas met een kapotte motor zijn Kick Sauber aan de kant moest zetten en de safetycar de baan op kwam. Kort na de herstart, waarin Verstappen eenvoudig zijn eerste positie vasthield, volgde een tweede safetycar. Lance Stroll (Aston Martin) tikte Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB) van achteren aan en Kevin Magnussen (Haas) reed Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) van de baan, waarna de Japanner met een lekke band achterbleef.

Ook de tweede herstart verliep zonder problemen voor Verstappen. Hij hield Norris achter zich en nam geleidelijk afstand van de concurrentie. De Nederlander was iedere ronde gemiddeld een halve seconde sneller.

Thuisrijder Zhou Guanyu kon de Chinese fans niet trakteren op een bijzondere verrichting. De coureur van Kick Sauber finishte buiten de punten op de veertiende plaats.