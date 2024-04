Vollering derde in Luik-Bastenaken-Luik, Brown verrast

Demi Vollering heeft ook in Luik-Bastenaken-Luik, de laatste wielerklassieker van het voorjaar, geen zege kunnen boeken. De 27-jarige winnares van vorig jaar deed wel tot in de finale mee, maar zag daarin de Australische Grace Brown van FDJ – SUEZ verrassend naar de overwinning sprinten. Elisa Longo Borghini uit Italië werd tweede, vlak voor Vollering.

Vollering won Luik-Bastenaken-Luik ook in 2021. Vorig jaar voltooide ze in Luik door Longo Borghini te kloppen in de sprint haar hattrick van de winst van de drie zogenoemde Ardenner klassiekers, na haar eerdere zeges in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Dit voorjaar was de vorm er niet bij de Zuid-Hollandse.