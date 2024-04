Rolstoeltennisster De Groot wint prestigieuze Oscar van de sport

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft de Oscar gewonnen voor sporter van het jaar met een beperking. De 27-jarige Woerdense kreeg het bijbehorende zilveren beeldje bij de uitreiking van de prestigieuze Laureus Awards in Madrid.

De Groot was al vaker genomineerd, maar dit keer kreeg ze wel de waardering voor haar prestaties. In 2023 won ze 53 wedstrijden op rij en was ze de beste in alle vier de grandslamtoernooien: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open.

De Groot voegt zich bij Esther Vergeer als Nederlandse winnaars van de Oscar als sporter met een beperking. Vergeer won de Laureus Award als rolstoeltennisster in 2002 en 2008.