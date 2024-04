Schaatsster Leerdam bevestigt vertrek bij Schaatsteam Jumbo

Jutta Leerdam heeft haar vertrek bij Schaatsteam Jumbo bevestigd. “Ik wil jullie laten weten dat ik komend seizoen niet meer in het geel zal schaatsen. Ik heb iets anders nodig op dit moment in mijn carrière”, schreef de 25-jarige meervoudig wereldkampioene op Instagram.

“Ik heb een paar zware weken gehad om hierover na te denken, aangezien het twee jaar voor de Olympische Spelen is. Ik heb echter altijd mijn gevoel, instinct en hart gevolgd en weet wat ik nu wil gaan doen”, schreef Leerdam, die onder anderen haar teamgenoten en coach Jac Orie bedankte. “Ik heb een geweldige tijd met jullie gehad. Het is tijd voor iets anders.”

Eerder meldde De Telegraaf dat de ploeg van Orie en commercieel directeur Sven Kramer de onderhandelingen met Leerdam over verlenging van haar aflopende contract definitief had gestaakt. “We hebben Jutta een zeer mooi aanbod gedaan om de samenwerking voort te zetten”, vertelde Kramer aan de krant. “Wij proefden vanuit Jutta niet de overtuiging en het commitment dat in onze ogen nodig is om samen succesvol te kunnen voortzetten.”

Leerdam schaatste sinds seizoen 2022/2023 voor de ploeg van coach Orie, die toen nog Jumbo-Visma heette. Ze had een contract voor twee jaar dat dit voorjaar afliep. In 2023 veroverde Leerdam de wereldtitel op de 1000 meter. Dit jaar eindigde de 25-jarige Zuid-Hollandse bij de WK afstanden op de 1000 meter als derde.

Leerdam begon eerder in 2020 een eigen ploeg met haar toenmalige vriend Koen Verweij en coach Kosta Poltavets. Als schaatsster van Team Worldstream plaatste ze zich voor de Olympische Spelen van Beijing, waar ze zilver veroverde op de 1000 meter. Die ploeg hield op te bestaan toen ze in 2022 voor twee jaar tekende bij de ploeg van Orie.