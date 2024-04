Wielrenster Wiebes verlengt contract bij SD Worx – Protime

Wielrenster Lorena Wiebes heeft haar contract bij SD Worx – Protime verlengd tot en met 2028. De 25-jarige sprintster had nog een verbintenis tot en met 2025.

“Ik heb niet lang getwijfeld”, zei Wiebes op de website van haar team. “Ik voel me in deze ploeg helemaal thuis en heb ook het gevoel dat ik in deze omgeving de komende jaren nog de nodige stappen kan zetten. Het is voor mij een groot compliment dat de ploeg met mij zover in de toekomst tot en met 2028 wil samenwerken. Ik kreeg een mooi contract aangeboden, waardoor we snel een akkoord bereikten.”

Wiebes, die sinds 2023 voor SD Worx – Protime uitkomt, is bezig aan een goed seizoen. De renster won ritten in de UAE Tour Women en schreef de Ronde van Drenthe, Gent-Wevelgem en Scheldeprijs op haar naam. Vorige week werd ze tweede in de Amstel Gold Race, nadat ze te vroeg juichte en Marianne Vos haar nog net passeerde.

Onlangs werd bekend dat nationaal kampioene Demi Vollering aan het einde van het seizoen vertrekt bij de succesformatie. Wereldkampioene Lotte Kopecky verlengde wel haar contract tot en met 2028.