Wielrenner Nys wint tweede etappe in Ronde van Romandië

Wielrenner Thibau Nys heeft de tweede etappe in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De 21-jarige Belg van Lidl-Trek was na 171 kilometer tussen Fribourg en Salvan de beste in een sprint van drie renners na de beklimming van Les Marécottes. Nys versloeg de Italiaan Andrea Vendrame en de Australisch kampioen Luke Plapp.

Nys neemt met de ritzege ook de leiderstrui over van de Fransman Dorian Godon. Vrijdag volgt een tijdrit van 15,5 kilometer in de Ronde van Romandië, die tot en met zondag duurt.