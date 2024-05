Formule 1-team Red Bull bevestigt vertrek topontwerper Newey

Topontwerper Adrian Newey vertrekt begin volgend jaar definitief bij het Formule 1-team van Red Bull. Dat bevestigt het team woensdag zelf nadat het vorige week al was uitgelekt. De 65-jarige Newey was bijna twintig jaar verantwoordelijk voor het ontwerp van de auto’s waarin Sebastian Vettel en Max Verstappen meermaals wereldkampioen werden.

“We willen Adrian bedanken voor wat we hebben bereikt in de tijd dat we hebben samengewerkt. Hij heeft voor ons een belangrijke rol gespeeld bij het behalen van zeven wereldtitels en zes constructeurstitels in de Formule 1”, aldus Red Bull in een verklaring. Vettel werd vier keer wereldkampioen bij Red Bull, Verstappen drie keer. De Britse ingenieur blijft nog even bij het team totdat de RB17, de nieuwe auto, optimaal is.

Naar verluidt wilde Newey weg omdat er nog steeds een interne machtsstrijd binnen het team van Red Bull gaande zou zijn. Daarover rept het team niet in de nieuwe verklaring.