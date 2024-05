Oud-winnaar Bernal kondigt deelname aan Tour de France aan

Oud-winnaar Egan Bernal doet dit jaar weer mee aan de Tour de France. De 27-jarige Colombiaan van Ineos Grenadiers werd in 2022 slachtoffer van een ongeluk tijdens een training en verkeerde vervolgens in levensgevaar. Een jaar later maakte hij, ook in de Tour de France, nog niet al te succesvol zijn rentree. Dit voorjaar was de Tour-winnaar van 2019 beter in vorm met onder meer een derde plaats in de Ronde van Catalonië.

“Ik ben klaar met het eerste deel van het seizoen, nu een paar dagen in Colombia om me voor te bereiden op een goede Tour de France!!”, zo maakte Bernal zijn deelname bekend via Instagram.

In 2021 won hij ook al de Giro d’Italia.