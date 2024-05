Sinner zegt met heupblessure af voor kwartfinale in Madrid

Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor zijn wedstrijd tegen Felix Auger-Aliassime in de kwartfinales van het masterstoernooi van Madrid. De als eerste geplaatste Italiaan heeft een heupblessure, meldt de organisatie. Eerder op woensdag raakte het toernooi ook al titelverdediger Carlos Alcaraz kwijt. De Spanjaard verloor in drie sets van de Rus Andrej Roeblev.

De Canadees Auger-Aliassime speelt in de halve finale tegen de Rus Daniil Medvedev of de Tsjech Jiri Lehecka, die woensdag in de achtste finales te sterk was voor Rafael Nadal.