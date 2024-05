Volleybalbondscoach Koslowski verlengt contract tot en met 2028

De volleybalbond heeft het aflopende contract van de Duitser Felix Koslowski, bondscoach van de Oranjevrouwen, al voor de Olympische Spelen met vier jaar verlengd. Technisch directeur Herman Meppelink wil hiermee de volleybalsters zekerheid bieden richting de volgende Olympische Spelen in 2028. Koslowski werd vorig jaar aangesteld en leidde Oranje maanden later naar EK-brons, de eerste medaille sinds 2017.

De volleybalsters moeten deze en volgende maand in de Nations League hun tiende plaats op de wereldranglijst behouden. Zo plaatst de ploeg van Koslowski, die ook trainer is van SSC Palmberg Schwerin in Duitsland, zich voor de Olympische Spelen.

Meppelink noemt de resultaten sinds begin vorig jaar “hoopvol voor de toekomst”. “We hebben destijds een profiel geschetst van de rol van de bondscoach en daar paste Felix toen heel goed in. Dan is het nog mooier wanneer blijkt dat de werkelijkheid ook zo is. Dat vertrouwen willen we ook naar de staf en de speelsters toe uitspreken en daarmee rust creëren”, stelt hij in een persbericht van de volleybalbond.