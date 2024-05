Wielrenner Kämna verlaat ziekenhuis maand na trainingsongeluk

De Duitse wielrenner Lennard Kämna heeft een kleine maand na zijn zware trainingsongeval het ziekenhuis op Tenerife verlaten. De 27-jarige klimmer keert woensdag terug naar Duitsland voor zijn verdere herstel, dat hij met de begeleiding van teamartsen afwerkt in een revalidatiekliniek. “Het was geen makkelijke tijd, maar ik ben dolblij dat de eerste stap nu achter de rug is”, staat in een reactie van Kämna via zijn ploeg Bora-hansgrohe.

Kämna hield vooral verwondingen aan de borststreek over aan de botsing met een auto. Hij liep onder meer gebroken ribben en een gekneusde long op. Vorige week werd de Duitser nog succesvol geopereerd.

De wielrenner bereidde zich op Tenerife voor op zijn grote doelen dit seizoen: de Giro d’Italia (4 tot en met 26 mei) en de Tour de France (29 juni tot en met 21 juli). De Giro mist hij in ieder geval en ook deelname aan de Tour wordt lastig.