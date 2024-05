Wielrenster Van Dijk toch niet verder in Vuelta na valpartij

Wielrenster Ellen van Dijk verlaat de Vuelta. De 37-jarige Nederlandse heeft nog te veel last van haar val in de ploegentijdrit van zondag, waarmee de Spaanse rittenkoers begon. Haar ploeg Lidl-Trek kiest met nog “vele doelen in het verschiet” voor het herstel van Van Dijk op de lange termijn, meldt het team op X.

Van Dijk stapte maandag wel weer op de fiets, na een dag eerder met verwondingen naar het ziekenhuis te zijn gebracht na haar val. In de derde etappe dinsdag had ze echter veel moeite om de finish te halen, meldt ze zelf op sociale media. “Daarom hebben we nu besloten om het lichaam te geven wat het nodig heeft”, gevolgd door een emoji in meditatiehouding.