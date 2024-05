Grote Prijs van Kazachstan in MotoGP uitgesteld door overstroming

De Grote Prijs van Kazachstan is door de overstromingen in Centraal-Azië uitgesteld tot een nader te bepalen datum later in het jaar. Dat maakte de MotoGP bekend. De grand prix zou aanvankelijk op 16 juni plaatsvinden.

“Ongekende weersomstandigheden hebben geleid tot overstromingen in heel Centraal-Azië, waardoor een noodsituatie in Kazachstan is ontstaan en een groot deel van de bevolking ontheemd is geraakt”, verklaarde de MotoGP. “Het zou niet verantwoordelijk zijn van de MotoGP om de autoriteiten extra te belasten, terwijl zij werken aan het helpen van de tienduizenden getroffen mensen in het hele land.”