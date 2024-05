Janssen trefzeker voor Wolfsburg in aanloop naar bekerfinale

Mede door een doelpunt van Dominique Janssen hebben de voetbalvrouwen van VfL Wolfsburg in de Duitse competitie gewonnen van 1. FC Köln. Het werd uiteindelijk 5-1.

De Nederlandse international Janssen opende al na zeven minuten de score door uit een corner raak te koppen. Wolfsburg liep nog voor rust uit naar 4-0. In de tweede helft deden de gasten iets terug, maar de thuisploeg kwam geen moment echt in de problemen. Het werd in de slotfase zelfs nog 5-1 via Vivien Endemann.

Wolfsburg stelde door de ruime zege het kampioenschap van Bayern München nog even uit. Beide ploegen treffen elkaar komende donderdag in de Duitse bekerfinale.