Met ‘paar procentjes extra vorm’ mikt Jakobsen op ritzeges Giro

Wielrenner Fabio Jakobsen hoopt dat zijn vorm en conditie nog een paar procentjes zijn gegroeid in aanloop naar de Ronde van Italië. Dan zijn etappezeges zeker haalbaar, zei de sprinter van dsm-firmenich PostNL tijdens een onlinepersmoment. “Ik heb geen droomstart gemaakt bij mijn nieuwe ploeg, maar ik zit er dicht tegenaan. Ik heb er vertrouwen in dat in de Giro alles kan samenvallen.”

Jakobsen heeft naar eigen zeggen een grote verandering doorgemaakt door van team te veranderen. “Ik moest wennen aan een nieuwe staf, een nieuwe filosofie, een nieuwe stijl van trainen en ook nog eens de andere renners in de ploeg leren kennen. Ik heb mede daardoor niet veel gewonnen in het voorjaar, maar in de afgelopen Ronde van Turkije domineerde onze ploeg de koers en zagen we dat het met de vorm in de ploeg de goede kant op gaat.”

De Giro is natuurlijk van een hoger niveau. Dat realiseert Jakobsen zich. “Maar het gevoel in de ploeg is goed. Ik heb er ook heel veel zin in. Dit wordt mijn eerste Giro en ik hoor van heel veel renners dat dit de mooiste van de drie grote wielerronden is, dus ik wil die sfeer en entourage graag een keer ervaren.”

Jakobsen verwacht er ook veel van. “Er zijn relatief veel kansen op een massaspurt en we zien in het wielrennen dat sprinters steeds meer aanzien krijgen in het peloton. Er komen ook steeds meer renners bij die een sprint kunnen winnen. Dat zie ik als iets positiefs, het geeft een overwinning nog meer waarde.”

De 27-jarige renner uit Heukelum heeft in de Deen Tobias Lund Andresen een ‘concurrent’ voor sprintsucces in de Giro. Andresen won in de Ronde van Turkije drie ritten, terwijl Jakobsen er maar één op zijn naam schreef. “Ik heb altijd met goede sprinters samen gereden in een ploeg. Een ‘lead-out’ (laatste renner die de sprint aantrekt) moet ook kunnen winnen en in de Giro zal hij voor zijn kans kunnen gaan in de etappes waarin ik niet in de groep meekan. Tobias is 10 kilo lichter. Maar in de sprints waar het op kracht en pure snelheid aankomt, is hij voor mij een ideale helper.”