Van Gerwen meteen uitgeschakeld in Premier League in Aberdeen

Michael van Gerwen is tijdens de veertiende speelronde van de Premier League direct uitgeschakeld. De Nederlandse darter verloor in het Schotse Aberdeen met 6-5 van de Engelsman Rob Cross. Vorige week in Liverpool was Cross ook al te sterk voor Van Gerwen, toen in de halve finales (6-2).

Van Gerwen staat momenteel op een vierde plek in de Premier League en die positie is net voldoende voor plaatsing voor de play-offs. De Engelsman Michael Smith is zijn grootste concurrent. Hij bereikte in Aberdeen wel de laatste vier.

De Premier League telt in totaal zestien speelrondes.