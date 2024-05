Wielrenner Rowe beëindigt carrière aan het einde van het seizoen

Wielrenner Luke Rowe beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. De 34-jarige renner uit Wales rijdt al zijn hele loopbaan voor Ineos Grenadiers en voorloper Team Sky.

“Ik heb ongelofelijk veel geluk gehad dat ik alle dertien jaar als profwielrenner bij één team heb doorgebracht. Het is een team geweest dat mij 100 procent heeft gesteund, zowel in goede als in slechte tijden”, aldus de momenteel geblesseerde Welshman op de website van zijn ploeg. “Voor nu concentreer ik me op het herstellen van deze laatste blessure en werk ik samen met het team en de artsen om te proberen weer op de fiets te stappen.”

Rowe reed tussen 2015 en 2022 acht keer op rij de Tour de France en was als wegkapitein een belangrijke kracht voor Tourwinnaars Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal van Team Sky en Ineos.