Atletes Femke Bol en Lieke Klaver hebben de Nederlandse ploeg op de 4×400 meter gemengd aan een zilveren medaille geholpen op de WK estafette. Alleen het kwartet uit de Verenigde Staten was in de finale bij de zogeheten World Relays op de Bahama’s sneller.

Het estafetteteam had zich een dag eerder via winst in de series al verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs. Met de zilveren medaille in de finale van de WK is het Nederlandse kwartet ook kandidaat voor een olympische medaille.

Isayah Boers was de startloper in de finale, daarna volgden Klaver, Isaya Klein Ikkink en Bol. De wereldkampioene op de 400 meter horden en wereldrecordhouder op de 400 meter indoor deed er alles aan om als laatste loper de Amerikaanse atlete nog bij te halen, maar dat lukte niet. De tijd van 3.11,45 lag ook boven het Nederlands record. De Amerikaanse ploeg finishte in 3.10,73.

De vrouwenploeg op de 4×400 meter wist zich in de herkansingen alsnog te plaatsen voor de Olympische Spelen. Met winst in hun serie in een tijd van 3.27,45 dwongen Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot, Lisanne de Witte en Cathelijn Peeters alsnog deelname in Parijs af.

Doorgaans lopen Bol en Klaver ook deze estafette, maar bondscoach Laurent Meuwly koos ervoor de twee snelste atletes op de 400 meter in te zetten in de gemengde ploeg. Bol en Klaver maakte vorig jaar wel deel uit van het vrouwenkwartet dat op de WK in Boedapest de wereldtitel op de 4×400 meter veroverde.