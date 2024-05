Griekspoor verliest van Italiaanse qualifier op ATP-toernooi Rome

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome. De als 23e geplaatste Nederlander verloor in drie sets van de Italiaanse qualifier Francesco Passaro: 4-6 6-3 7-6 (5).

De Nederlandse nummer 26 van de wereldranglijst hoefde niet in actie te komen in de eerste ronde op het gravel in de Italiaanse hoofdstad. Met de 23-jarige Passaro trof hij de nummer 240 van de wereldranglijst.

Griekspoor won de eerste set door een break in de eerste opslagbeurt van de Italiaan. In de tweede set verloor de 27-jarige Nederlander op 2-3 zijn service doordat Passaro het vierde breakpoint benutte. De Italiaan won zo ook de set. In de derde set won Griekspoor zijn opslagbeurten overtuigend, maar tot breakpoints op de service van Passaro kwam hij niet. In de tiebreak kreeg Griekspoor een matchpoint tegen op 6-5. De Italiaan sloeg meteen toe met een passeerslag.