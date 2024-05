Hordeloper Smidt eindigt ver achter Dos Santos op plek zes in Doha

Nick Smidt is tijdens de Diamond League in Doha als zesde geëindigd op de 400 meter horden. De Nederlander zette een tijd neer van 49,97. De Braziliaanse winnaar Alison dos Santos kwam in 46,86 over de finish en bleef daarmee de concurrentie ruim voor. De wereldkampioen van 2022 noteerde bovendien de beste jaartijd.

Smidt is al verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen. Vorig jaar zomer verbeterde hij in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds het 44 jaar oude Nederlands record van Harry Schulting. Smidt kwam toen tot een tijd van 48,36.

Naast Smidt zou ook Nadine Visser voor Nederland meedoen aan de Diamond League in Doha, maar de hordeloopster meldde zich ziek af voor de 100 meter horden.