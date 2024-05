Welten stopt na dit seizoen als tophockeyster

Hockeyster Lidewij Welten stopt aan het eind van dit seizoen. Kampong, de club van de 33-jarige hockeyster, maakte bekend dat Welten in de play-offs van dit seizoen haar laatste wedstrijden speelt.

Welten is drievoudig olympisch kampioen met het Nederlands elftal. Ze pakte op de Spelen van 2008, 2012 en 2021 goud met Oranje, in 2016 moest ze genoegen nemen met zilver. In 247 interlands scoorde ze 95 keer. In 2015 werd de voormalige speelster van Den Bosch verkozen tot beste hockeyster ter wereld.

Bondscoach Paul van Ass maakte in januari bekend dat hij Welten niet opnam in de selectie voor de Olympische Spelen deze zomer in Parijs. De hockeyster hoopte aanvankelijk op een vijfde olympische deelname, maar miste vorige zomer ook al de EK door een blessure.

De aanvalster kwam vanaf het seizoen 2005-2006 uit voor de eerste selectie van Den Bosch, waarmee ze dertien landstitels behaalde. De hockeyster maakte in 2022 een transfer naar Kampong. “Met haar talent, ervaring en leiderschap heeft Lidewij een waardevolle bijdrage geleverd aan het huidige succes van Dames 1”, zegt Roderick Weusthof, bestuurslid tophockey van de club.