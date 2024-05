Basketballers Nuggets en Pacers slaan terug in play-offs NBA

Na twee nederlagen hebben de basketballers van Denver Nuggets de stand in hun best-of-seven serie tegen Minnesota Timberwolves op 1-2 gebracht. De titelverdediger, die in de tweede ronde van de play-offs in de NBA in de eigen hal twee keer had verloren, won nu wel met duidelijke cijfers in Minneapolis: 90-117.

Nikola Jokic, uitgeroepen tot beste speler van de NBA, en Jamal Murray scoorden elk 24 punten voor de Nuggets, waarbij Jokic ook nog 14 rebounds en 9 assists liet noteren.

Indiana Pacers herstelde zich ook van een valse start tegen New York Knicks. Met een 111-106-overwinning brachten ze de stand in hun best-of-seven serie op 2-1, nog wel in het voordeel van de Knicks die met twee thuisoverwinningen waren begonnen.

“Iedereen weet hoe het ervoor staat als je met 3-0 achter komt”, zei Pacers’ vedette Tyrese Haliburton, waarmee hij doelde op het feit dat nog nooit een team in de play-offs van de NBA heeft gezegevierd na een 3-0-achterstand. “We moesten spelen alsof het onze laatste kans was.” Zondag krijgt zijn ploeg de mogelijkheid de stand weer recht te trekken.

Ook voor Denver stond veel op het spel. “We moesten als kampioenen spelen”, zei Jokic bij ESPN. “We waren agressiever dan zij, dat heeft het verschil gemaakt.”