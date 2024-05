Bredewold wint ook tweede etappe rittenkoers Baskenland

Mischa Bredewold heeft ook de tweede etappe van de Baskische rittenkoers Itzulia Women gewonnen. De wielrenster van SD Worx-Protime versloeg na een rit over 104 kilometer met start en finish in Basauro haar twee medevluchtsters. De Spaanse Mavi García werd tweede, voor de Française Juliette Labous.

Bredewold had vrijdag ook al de openingsrit gewonnen. De driedaagse koers eindigt zondag met een rit met start en finish in San Sebastian, met onderweg de beklimming van de Jaizkibel. Bredewold is de regerend Europees kampioene.