Nadal hard onderuit in tweede ronde tennistoernooi Rome

Rafael Nadal is in de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome uitgeschakeld. De 37-jarige Spanjaard, tienvoudig winnaar van het toernooi, verloor in twee sets van de Pool Hubert Hurkacz: 1-6 3-6.

Nadal, die in de eerste ronde bijna drie uur en drie sets nodig had om zich te ontdoen van de Belg Zizou Bergs, wist in de eerste game vijf breakpoints niet te benutten. Hij poetste daarna zelf twee breakpoints weg om de stand gelijk te trekken, maar verloor de volgende vijf games op rij, 1-6.

De Spanjaard verloor in de tweede set zijn opslag op 1-1 en won vervolgens nog maar 1 punt op de service van de Poolse nummer 9 van de wereld, 3-6.