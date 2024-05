Pogacar steviger in het roze na opnieuw ritwinst in Giro d’Italia

Wielrenner Tadej Pogacar heeft de achtste etappe van de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De Sloveense klassementsleider van UAE Team Emirates won na een bergrit over 152 kilometer de spint van een favorietengroepje in het skioord Prati di Tivo.

Het was de derde etappezege voor Pogacar in deze Ronde van Italië. Daniel Martínez uit Colombia en de Australiër Ben O’Connor eindigden respectievelijk als tweede en derde. Thymen Arensman was de beste Nederlander op de achtste plaats. Pogacar heeft in het klassement 2.40 minuten voorsprong op Martínez.

Hoewel er slechts drie beklimmingen officieel waren ingeschaald, stonden er veel extra hoogtemeters op het programma. Ondanks het lastige parcours, waarbij het na de start snel omhoogliep, probeerden meerdere renners in de openingsfase weg te rijden uit het peloton.

De vlucht van de dag werd uiteindelijk gevormd door veertien renners, met onder anderen de actieve Fransen Julian Alaphilippe en Romain Bardet, de Duitsers Simon Geschke en Georg Steinhauser, de Ecuadoriaan Jhonatan Narváez en voormalig Giro-winnaar Nairo Quintana uit Colombia.

Onder aanvoering van UAE Team Emirates van Pogacar hield het peloton de vluchters altijd binnen schootsafstand. Aan de voet van de slotklim, een beklimming van 7 procent stijging over 14,7 kilometer, was de voorsprong teruggelopen tot ruim een halve minuut. Met nog ruim 3 kilometer te gaan werd de laatste vluchter gegrepen.

Pogacar had in de slotfase nog de hulp van ploeggenoot Rafal Majka en samen zorgden ze ervoor dat niemand meer ontsnapte. Onder anderen Arensman deed nog een poging, maar de renner van Ineos Grenadiers werd weer teruggehaald. In de sprint was Pogacar vervolgens oppermachtig.

“Het is geweldig om hier weer te winnen”, reageerde Pogacar, die in de Tirreno-Adriatico van 2021 al een etappezege boekte in Prati di Tivo. “Ik had het niet verwacht vandaag, maar de ploeg reed sterk en het team wilde voor de etappezege gaan. Iedereen deed erg goed zijn werk en Majka was fantastisch in de slotkilometers.”

Zondag staat er een grotendeels vlakke etappe over 214 kilometer tussen Avezzano en Napels op het programma. Maandag is er een rustdag.