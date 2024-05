Tennisser Van Rijthoven stelt rentree weer uit

Tennisser Tim van Rijthoven heeft zijn wedstrijdrentree opnieuw uitgesteld. De voormalig winnaar van het grastoernooi van Rosmalen heeft nog iets meer tijd nodig voor het herstel van zijn elleboog, meldt hij op Instagram.

De 27-jarige Van Rijthoven kwam in februari 2023 voor het laatst in actie. Hij deed toen mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De voormalig nummer 101 van de wereld onderging vorig jaar een elleboogoperatie. Hij stelde eerder een geplande rentree in februari uit.

De tennisser had voor ogen om komende week een challenger in het Portugese Oeiras te spelen en zich daarna aan de kwalificaties voor Roland Garros te wagen, maar ook die toernooien komen nog te vroeg, vindt Van Rijthoven. “Het is voor mij uiteraard heel frustrerend, maar ik heb vertrouwen in het revalidatieproces. We gaan ons nu volledig focussen op het grasseizoen”, schrijft hij.