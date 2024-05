Van de Zandschulp strandt in tweede ronde masterstoernooi Rome

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome uitgeschakeld. De 28-jarige tennisser verloor ondanks een ruime voorsprong in de tweede set van de als achttiende geplaatste Félix Auger-Aliassime uit Canada: 6-1 7-6 (6).

Van de Zandschulp had een lange driesetter nodig gehad om in de eerste ronde de Amerikaan Nicolas Moreno de Alboran te verslaan. Auger-Aliassime, nummer twintig van de wereldranglijst, had een week eerder nog net naast de titel van het masterstoernooi van Madrid gegrepen. Hij begon veel beter aan de partij dan de Nederlander. Vooral de opslag van Van de Zandschulp haperde in de eerste set. Hij sloeg enkele dubbele fouten en verloor twee keer zijn eigen opslagbeurt in de eerste set.

In de tweede set herpakte Van de Zandschulp zich. Hij brak de service van Auger-Aliassime bij 2-1 en twee games later nog een keer. Op eigen opslag slaagde de nummer 112 van de ATP-ranking er echter niet in om bij 5-1 een setpoint te verzilveren. De Canadees overleefde zijn inzinking, brak twee keer terug en sloeg een tweede setpoint van Van de Zandschulp weg om een tiebreak af te dwingen. Daarin kreeg Auger-Aliassime twee matchpoints en benutte zijn tweede op eigen opslag.

Tallon Griekspoor ging vrijdag in de tweede ronde onderuit tegen de Italiaan Francesco Passaro. Daardoor zijn er geen Nederlanders meer actief in het enkelspel in Rome.